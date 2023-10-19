يوسف دوّاس.. كاتبٌ وفنّان قصفه الاحتلال

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بشَعره المُبعثَر وغيتاره الذي يحتضنه جسمُه النحيل المُستنِد إلى عمود خشبي، ومن خلفه البحر. هكذا تُظهِر لنا إحدى الصور الشابّ العشريني يوسف دوّاس. صُورة كان يُمكن لصاحبها أن يكبر في قلوب مُحبّيه وأهله، وكذلك رفاقه وأصدقائه الذين عرفوه عازفاً وكاتباً، خاصة بالإنكليزية، لولا القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف أحد الأحياء السكنية شمالي بيت لاهيا، في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ما أدّى، أيضاً، إلى استشهاد سبعة وعشرين شخصاً من عائلته. إنها جريمة إبادة موصوفة.

نشَط دوّاس في مبادرة "لسنا أرقاماً"، التي تحاول، منذ تأسيسها عام 2015، أن توثّق معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بعيداً عن ربطها بخطاب الإحصاءات التي تحوّل تجارب الناس المريرة إلى مجرّد أرقام. ومطلع هذا العام، قدّم مقالاً بالإنكليزية حمل عنوان "من يدفع ثمَن العشرين عاماً التي فقدناها؟"، يعود فيه إلى أول أيام عيد الفطر عام 2022، وكيف دمّرت الطائرات الإسرائيلية بستانهم. يوصّف المقال كيف حاولت عائلته أن تخلق جوّاً من الأمان في مواجهة الرعب الذي حلّ عليهم، وإن كان هذا صعباً، كما يقول، "العائلة تُفضّل أن تموت معاً على أن تكون متفرّقة"، ومن يقرأ هذه الكلمات يعتقد لوهلة أنها نبوءة، لكنها في حقيقة الأمر وعيٌ عميق بالواقع.

نتساءل: ماذا لو كان هذا الشابّ مُستوطِناً، بأيّ دعاية كان الكيان سيشيّعه يا تُرى؟ وكم من مثقّف أوروبيّ سيسارع إلى هرش ضميره أمام هذه الجريمة؟

إلى جانب ما سبق، كان دوّاس ُمساهماً في كتاباته بموقع "الوقائع الفلسطينية"، الذي نشر، كتحية للكاتب، تسجيلاً له يُظهره وهو يتحدّث عن رغبته بزيارة مدن مختلفة حول العالم. كان ينتقل في كلامه بين موضوع وآخر باندفاع الشابّ الطموح. وعلى صفحات الموقع ذاته يستوقفنا آخر مقالٍ له وقّعه بالإنكليزية، أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، بعنوان "زرع الكلى والولادة الجديدة: قصة حبّ فلسطينية". حيث يتناول فيه قصة زوجين من غزّة: عنان وريما، والرحلة الشاقة التي خاضاها منذ عام 2021 لعلاج الزوجة من فشل كلوي أُصيبت به. نقرأ كلمات دوّاس وهو ينتقل بنا في كلّ محطة مرّا بها، وبقدر ما يشفّ كلامُه عن حبّ كبير يجمعهما (استغرق العلاج عامين وشهراً ويومين وخمس ساعات)، يكشف، أيضاً، عن قدرته على التقاط تفاصيل معاناة الحياة اليومية التي يعيشها أهالي غزة في ظلّ الحصار الإسرائيلي المُطبق.

نعَى كتّاب ومثقّفون فلسطينيون وعرب الراحلَ، فضلاً عن أصدقائه الذين عرفوه وعملوا معه عن قرب، كما لفتت "مؤسسة تامر التعليمية"، عبر حسابها على فيسبوك، إلى أن الراحل كان عضواً ناشطاً في فِرق الشباب الأدبية التي ترعاها المؤسسة في غزة: "يراعات" و"أصوات من فلسطين".

وككاتب وعازف وناشط اجتماعي، وصاحب محاولات شعرية أُولى خطّها بالإنكليزية، ظلَّ طموحُه المستقبلي أن يصبح مُحلّلاً نفسانياً، كما كتب، في رثائه، زميل له في "لسنا أرقاماً". لا يمكن أن نقول إن يوسف دوّاس هو فردٌ واحد، وإن كان تميّزُه يدفع إلى ذلك، بل هو يمثّل طيفاً واسعاً من الشباب الغزاوي الذين استطاعوا إثبات أنفسهم، رغم كل أهوال الاحتلال التي يعيشونها.

نعود إلى صُور يوسف، فنقع على واحدة مُلتقَطة منذ عامين، يرتدي فيها قناعاً اتّقاء الوباء ويُقدّم بيده زهرة حمراء لصديق مفترض، أو ربّما لحبيبة موعودة. وأُخرى، يظهر فيها بحر غزّة ميداناً مفتوحاً لخَيله، وبصحبته شبابٌ وأصدقاء غزّاويون، مَن يدري كيف يدفعون، اليوم، عن أنفسهم الموت الإسرائيلي؟

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