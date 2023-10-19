مع اشتعال الأحداث في المنطقة.. زيادة تاريخية بمبيعات الأسلحة الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تسبب الحرب في غزة واستمرار حرب أوكرانيا في ارتفاع مبيعات الأسلحة الدولية، مشيرة إلى أن شحنات أسلحة أمريكية تتوالى الى الاحتلال وتضم قنابل ذكية وذخيرة وصواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ومن المتوقع تقديم المزيد منها قريبا.واعتبرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن عدوان الاحتلال على غزة والصراع القائم هو أحدث قوة دافعة وراء طفرة مبيعات الأسلحة الدولية التي تعمل على تعزيز الأرباح والقدرة على صنع الأسلحة بين الموردين الأمريكيين.وأضافت أن الزيادة في المبيعات، توفر لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرصا جديدة لربط جيوش الدول الأخرى بشكل أوثق بالولايات المتحدة - أكبر مصدر للأسلحة في العالم - بينما تثير أيضا مخاوف من أن العالم الأكثر تسلحا سيكون عرضة للاندفاع نحو المزيد من الحروب.وحتى قبل أن عدوان الاحتلال على غزة كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من الصين سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.كما أن الارتفاع في المبيعات جاء مدفوع بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، ما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحا جيدا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.ويأتي الضغط لتزويد الاحتلال بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأمريكيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، مثل بولندا، على تعزيز دفاعاتهم.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإنفاق العسكري العالمي على الأسلحة والأفراد والتكاليف الأخرى بلغ العام الماضي 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى بالدولار المعدل حسب التضخم منذ نهاية الحرب الباردة.

ولا تزال دول الشرق الأوسط، من المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، وهي الطلبات التي ستقفز الآن مرة أخرى مع الحرب الجديدة. وكالات