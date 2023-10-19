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منصة إكس تفرض رسوما على المستخدمين الجدد

10/19/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، رسوما بقيمة دولار واحد لكل مشترك جديد، وذلك للوصول إلى الميزات الأساسية.


وتهدف الشركة من خلال هذه العملية لحماية نفسها "ضد الحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين".


وقالت شركة "إكس"، في بيان، إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون أول من سيجربون برنامج "نوت إيه بوت" أو "ليس حسابا آليا"، قبل الانتقال إلى دول أخرى.


ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات "القراءة فقط"، ومنها قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات، ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات.


وتأتي هذه التغيرات بعد أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر قبل عام مقابل 44 مليار دولار، ليتحول بعدها اسم الشركة إلى "إكس" ويشرع في سلسلة من التغييرات بدأت بإلغاء "علامات التوثيق الزرقاء" القديمة، والتي كانت تتحقق من هوية المستخدم واستبدال اشتراك مدفوع يسمى خدمة "تويتر بلو" بها.

الجزيرة


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