678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن 678 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه خرجت 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضررت 25 أخرى جزئيا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي.
وتحدث مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عن انتهاء المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة دخل يومه الـ 13، ما أدى إلى استشهاد 3478 آلاف فلسطيني على الأقل غالبيتهم مدنيون.
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