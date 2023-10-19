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678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

10/19/2023 5:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن 678 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه خرجت 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضررت 25 أخرى جزئيا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي.


وتحدث مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عن انتهاء المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة دخل يومه الـ 13، ما أدى إلى استشهاد 3478 آلاف فلسطيني على الأقل غالبيتهم مدنيون.


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