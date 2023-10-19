غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة
التاريخ
10/19/2023 5:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دمرت غارات إسرائيلية 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة جديدة أنشأتها السلطة الفلسطينية لموظفي وزاراتها وإداراتها المختلفة.
وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء القصف الذي تسبب في تشريد عشرات الأسر ممن كانوا يقطنون تلك الأبراج.
الجزيرة
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