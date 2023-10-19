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غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

10/19/2023 5:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمرت غارات إسرائيلية 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة جديدة أنشأتها السلطة الفلسطينية لموظفي وزاراتها وإداراتها المختلفة.


وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء القصف الذي تسبب في تشريد عشرات الأسر ممن كانوا يقطنون تلك الأبراج.

الجزيرة


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