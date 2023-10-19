الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 155 فلسطينيا، بينهم 50 عاملا من قطاع غزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وطوباس والأغوار الشمالية ونابلس ورام الله والبيرة وأريحا وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.
بترا
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