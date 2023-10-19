الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وطوباس والأغوار الشمالية ونابلس ورام الله والبيرة وأريحا وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.

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