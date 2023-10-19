الدولار يحافظ على قوته قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، قبيل تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مع تزايد التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ودفعت العملة الأميركية الين إلى أن يتحرك حول أدنى مستوياته في أسبوعين والذي سجله أمس الأربعاء.
وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريبا. سكاي نيوز
MENAFN19102023000208011052ID1107269299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.