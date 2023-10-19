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الدولار يحافظ على قوته قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي

10/19/2023 5:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، قبيل تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مع تزايد التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ودفعت العملة الأميركية الين إلى أن يتحرك حول أدنى مستوياته في أسبوعين والذي سجله أمس الأربعاء.
وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريبا. سكاي نيوز

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