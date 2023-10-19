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السفارة الصينية في الأردن تنكس العلم حدادا على شهداء غزة

10/19/2023 5:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت السفارة الصينية لدى الأردن بتنكيس العلم اليوم الخميس، وذلك إعرابا عن التعازي الحارة لشهداء غزة، وتأكيدا لوقوف الصين الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة.
وأعربت الصين عن الصدمة والإدانة الشديدة للهجوم على المستشفى الأهلي العربي وعن تعازيه للشهداء والجرحى، ودعت إلى وقف إطلاق النار فورا وبذل كل جهد لحماية المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية.
وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية من السابع من أكتوبر الجاري أكثر من 3478 شهيدا و12 ألف جريح، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.




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