السفارة الصينية في الأردن تنكس العلم حدادا على شهداء غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت السفارة الصينية لدى الأردن بتنكيس العلم اليوم الخميس، وذلك إعرابا عن التعازي الحارة لشهداء غزة، وتأكيدا لوقوف الصين الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة.
وأعربت الصين عن الصدمة والإدانة الشديدة للهجوم على المستشفى الأهلي العربي وعن تعازيه للشهداء والجرحى، ودعت إلى وقف إطلاق النار فورا وبذل كل جهد لحماية المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية.
وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية من السابع من أكتوبر الجاري أكثر من 3478 شهيدا و12 ألف جريح، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
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