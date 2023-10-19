الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر في زيارة قصيرة

الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر في زيارة قصيرة
التاريخ
10/19/2023 5:14:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة قصيرة إلى القاهرة ليلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .
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