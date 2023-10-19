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الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر في زيارة قصيرة

10/19/2023 5:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة قصيرة إلى القاهرة ليلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .




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