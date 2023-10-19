الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد جر رجل مصر إلى الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تحاول "جر رجل" مصر لتدخل عسكري.وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن بايدن ألقى الكرة في ملعب مصر بتصريحاته حول السماح بإدخال المساعدات إلى سكان جنوب قطاع غزة دون غيرهم، منوها أن الجو العام "مكهرب" بسبب إهمال الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.



وأردف أن هناك مطالبة بإجراء تحقيق دولي وإعلان نتيجة وتقديم المسؤولين عن قصف مستشفى المعمداني، لافتا إلى أن هناك حالة إحباط شديدة بين دول الأعضاء فى مجلس الأمن خصوصا الدول العربية والإسلامية.



وأكد أن "إسرائيل تحاول تصفية حماس بإرادة منفردة ودعم أمريكي، لافتا إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية مختلف تماما عند بعض أعضاء الأمم المتحدة عن تعاملهم وتعاطفهم مع أوكرانيا".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وقال بايدن للصحفيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

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