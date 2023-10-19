لماذا يكثف الاحتلال استهداف شمال غزة قبل الغزو البري ؟

MENAFN - Al Wakeel News)يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف والمتواصل على شمال قطاع غزة، سعيا منه لتنفيذ مخطط ما، بعد مطالبته سكان هذه المناطق بإخلاء المنازل والتوجه جنوبا.



ويعود اختيار إسرائيل لشمال قطاع غزة -وفق تقارير عبرية- إلى وجود منطقتين مجاورتين للحدود وهما بيت حانون وبيت لاهيا، وهما منطقتان -من الناحية العسكرية- قريبتان من احتياطيات الجيش الإسرائيلي.



ويشير هذا إلى أن التدخل البري المحتمل للجيش الإسرائيلي قد يبدأ من هذه المنطقة أو عبر إنشاء منطقة قد تكون أقرب لحزام عازل جديد في أجزاء كبيرة من شمال غزة وشرقها.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت -أمس الأربعاء- أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب.



أما على صعيد المناطق المستهدفة إسرائيليا، فقد شملت المناطق الشمالية من بيت لاهيا وجباليا والمناطق المتاخمة للحدود، علاوة على قصف أحياء بشكل متكرر مثل حي الفرقان وحي الشيخ رضوان وحي النصر وحي الكرامة، حيث دمرت أبراج ومنازل ومنشآت.



كما استهدفت إسرائيل حي الرمال حيث يقع مستشفى الشفاء -أكبر مؤسسة صحية في القطاع- وكذلك أحياء الشجاعية وتل الهوى، إضافة إلى مخيم الشاطئ حيث مسحت تجمعات سكانية بالكامل.



الجزيرة