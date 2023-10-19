احتفال الاتحاد الأوروبي بالليلة الأوروبية للغات بالرياض

الرياض- أ صداف نيوز:

استضافت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية النسخة الثالثة من الليلة الأوروبية للغات احتفاءً بالتنوع اللغوي والثقافي للقارة. أُقيمت الفعالية بالشراكة مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمعاهد الثقافية الأوروبية والشركاء المحليين، بمشاركة 250 شخصاً من محبي اللغات السعوديين بغرض خوض تجربة ثقافية أوروبية أصيلة.

شكلت الفعالية منصة أتاحت للأفراد السعوديين ممارسة مهاراتهم اللغوية مع السفراء الأوروبيين والمجتمع الدبلوماسي ومعلمي اللغات المحترفين. كما عملت على الترويج لتعلم اللغات والتشديد على أهميتها في تعزيز التفاهم متعدد الثقافات ورفع مستوى التواصل بين الشعوب. انعقدت الفعالية بفندق شيراتون الرياض بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

تبادل الضيوف السعوديون أطراف الحديث بستة عشر لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والدنماركية والسويدية واليونانية والهولندية والمجرية والتشيكية والرومانية والفنلندية والأيرلندية والعربية. كما استمتعوا بالأداء الموسيقي الذي قدمته فرقة ألماناتا البرتغالية، وشاركوا في اختبارات تفاعلية.

تساهم الليلة الأوروبية للغات في تعزيز تعددية اللغات، والتي يحتفي بها الاتحاد الأوروبي في 26 سبتمبر من كل عام. يقدر الاتحاد الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء به عالياً التراث الثقافي واللغوي لما يقرب من 450 مليون مواطن يتحدثون 24 لغة رسمية ويجنون الثمار الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها تعددية اللغات والتي تمكنهم من الحصول على المعارف العالمية والتعليم وتحسين فرص الحصول على الوظائف، فضلاً عن التواصل الاجتماعي المكثف وفرص المشاريع التجارية الجديدة.

في مايو 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي بيانه المشترك حول الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، والتي تهدف إلى توسيع التعاون وتعميقه بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء به. يقدم البيان مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار في المنطقة والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى التواصل بين الشعوب.