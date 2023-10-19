احتفال الاتحاد الأوروبي بالليلة الأوروبية للغات بالرياض

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- Asdaf News)
الرياض- أ صداف نيوز:
استضافت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية النسخة الثالثة من الليلة الأوروبية للغات احتفاءً بالتنوع اللغوي والثقافي للقارة. أُقيمت الفعالية بالشراكة مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمعاهد الثقافية الأوروبية والشركاء المحليين، بمشاركة 250 شخصاً من محبي اللغات السعوديين بغرض خوض تجربة ثقافية أوروبية أصيلة.
شكلت الفعالية منصة أتاحت للأفراد السعوديين ممارسة مهاراتهم اللغوية مع السفراء الأوروبيين والمجتمع الدبلوماسي ومعلمي اللغات المحترفين. كما عملت على الترويج لتعلم اللغات والتشديد على أهميتها في تعزيز التفاهم متعدد الثقافات ورفع مستوى التواصل بين الشعوب. انعقدت الفعالية بفندق شيراتون الرياض بتاريخ 18 أكتوبر 2023.
تبادل الضيوف السعوديون أطراف الحديث بستة عشر لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والدنماركية والسويدية واليونانية والهولندية والمجرية والتشيكية والرومانية والفنلندية والأيرلندية والعربية. كما استمتعوا بالأداء الموسيقي الذي قدمته فرقة ألماناتا البرتغالية، وشاركوا في اختبارات تفاعلية.
تساهم الليلة الأوروبية للغات في تعزيز تعددية اللغات، والتي يحتفي بها الاتحاد الأوروبي في 26 سبتمبر من كل عام. يقدر الاتحاد الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء به عالياً التراث الثقافي واللغوي لما يقرب من 450 مليون مواطن يتحدثون 24 لغة رسمية ويجنون الثمار الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها تعددية اللغات والتي تمكنهم من الحصول على المعارف العالمية والتعليم وتحسين فرص الحصول على الوظائف، فضلاً عن التواصل الاجتماعي المكثف وفرص المشاريع التجارية الجديدة.
في مايو 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي بيانه المشترك حول الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، والتي تهدف إلى توسيع التعاون وتعميقه بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء به. يقدم البيان مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار في المنطقة والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى التواصل بين الشعوب.
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