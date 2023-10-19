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مؤتمر الأسرة والتحول الرقمي الاستفادة من التقنيات الحديثة بالمؤسسات التعليمية

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى مؤتمر «قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي» الـ 44 أمس الأربعاء بالاستفادة من التقنيات الحديثة في المؤسسات التعليمية وربطها مع الأسرة لتكون حلقة تفاعل مباشرة بين الأسرة والمدرسة.
وقالت الأمين العام لمنظمة تمكين المرأة وبناء القدرات د.تغريد الحجلي، في بيان صحافي صادر عن المؤتمر عقب اختتامه، إن المؤتمر أوصى بإعداد برامج تقنية متعددة موجهة للأطفال وذلك للاستفادة من هدف هذه البرامج في توجيه ما يعرضه الاعلام الخارجي.
وأشار المؤتمر وفق البيان إلى امكانية استفادة الأسرة من التقنيات التكنولوجية عبر تقديم خدمات حكومية تفاعلية مباشرة للأسرة على أن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إعداد أهداف البرامج الأسرية التفاعلية التوعوية والارشادية والعلاجية.
وأكد أهمية تنشيط دور مجلس الأعلى للأسرة واعداده لبرامج تقنية موجهة لأعضاء وأفراد الاسرة وأن يقوم بدوره لهذا المجال.
وأوصى المؤتمر بقيام الهيئة العامة للشباب بدور تقني فاعل موجه لشريحة الشباب وأن تكون هناك مشاركات شبابية في اعداد تقنيات التواصل التفاعلية مؤكدا أهمية ادماج شريحة كبار السن في عالم التقنيات والتكنولوجيا للاستفادة المناسبة.
وأكد أهمية إنشاء مركز علمي يختص بالذكاء الاصطناعي والسعي نحو تفعيل اداراته وبالتحديد في المجالات الأسرية أسوة ببعض دول المنطقة، لافتا إلى ضرورة تنشيط التفاعل العلاجي والتقني المباشر بين أفراد الأسرة والجهات المسؤولة عن الاعداد الاجتماعي والنفسي.
وأوصى أن يكون للمؤسسات التعليمية دور بارز في تنشيط الجوانب التقنية خاصة في التعليم العالي لتعزيز القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بتحديد بعض المقررات الدراسية.
وكان المؤتمر بدأ أعماله الاثنين الماضي تحت رعاية وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت لبحث التفاعل بين التكنولوجيا والسلوك الإنساني وأبرز المتغيرات المؤثرة على الأسرة والاستخدامات التقنية.

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