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مسؤولة أممية تؤكد أهمية الشراكة مع الهلال الأحمر لخدمة الإنسانية وتقديم المساعدات حول العالم

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مديرة قطاع التمويل وتعبئة الموارد بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ليزا داوتون أهمية الشراكة الإنسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لخدمة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية حول العالم.
وأشادت ليزا داوتون لـ «كونا»، عقب لقائها والوفد المرافق لرئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر د.هلال الساير، بحجم البرنامج الإنساني الذي تنفذه الجمعية بمختلف الدول ودورها في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأشارت داوتون إلى دور الجمعية الإنساني في فلسطين لاسيما في قطاع غزة وفي أفغانستان واليمن والصومال وإندونيسيا إلى جانب دورها في إغاثة لاجئي الروهنجيا في بنغلاديش وإغاثة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان، مؤكدة على دور الكويت في تحسين الأوضاع الإنسانية لهم.
وعلى صعيد المساعدات داخل الكويت، ذكرت أن الجمعية تقوم بدور كبير على صعيد تقديم المساعدات للأسر المحتاجة في المجالات الصحية والتعليمية مشيدة بدور الجمعية الإنساني في توفير كل الاحتياجات الضرورية في مختلف مناحي الحياة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «الهلال الأحمر الكويتي» د.هلال الساير سعي الجمعية للتعاون مع مختلف المنظمات الدولية لتوحيد الجهود في الفترة المقبلة إيمانا منها بأهمية الشراكة والتعاون في سبيل إنجاح العمل الإنساني.
وأضاف الساير أنه تمت مناقشة الوضع الإنساني في فلسطين لاسيما بقطاع غزة وسبل التعاون لتعزيز العمل الإنساني المشترك هناك.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود والشراكة بين المنظمات الإنسانية لتعزيز عمليات الإغاثة العاجلة في ظل تفاقم الأزمات، مؤكدا ثقته الكبيرة بالمنظمات الدولية وبعثاتها الميدانية وحسن كوادرها في إدارة المشاريع على قدر أعلى من الشفافية.
ولفت إلى استمرار الجمعية في مواصلة برامجها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون والنازحون في مختلف بقاع العالم ودعم أي جهد لمساعدة المحتاجين حول العالم.

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