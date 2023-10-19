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الهملان المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان أن المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الاسلامية، كما كفلها لها الدستور الكويتي منذ عام 1962 بعد استقلال الدولة مباشرة بتحصين وكفالة العديد من الحقوق للمرأة الكويتية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أثناء مشاركتها مع الوفد الخاص بمناقشة تقرير الكويت المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العاصمة السويسرية جنيف
وأشارت الهملان إلى اهتمام رؤية الكويت 2035 والخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 والتي جاءت بعنوان «تمكين القطاع الخاص» بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال برنامج «تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات» والسياسة العامة للبرنامج «دعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن» وذلك من خلال تشجيع وصول النساء إلى الوظائف والتعليم والمراكز القيادية في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن المرأة الكويتية شاركت في اتخاذ القرار فقد تقلدت العديد من المناصب القيادية، حيث شغلت منصب وزيرة ووكيل وزارة ووكيل مساعد في كافة أجهزة الدولة وذلك بنسبة 28% مبينة أن وزارة العدل على سبيل المثال شغلت المرأة الكويتية فيها عدد 406 وظائف من الوظائف الإشرافية كما ان عدد النساء في المستوى الإداري قد ارتفع من 48% الى 70%.
وأضافت أن تمثيل المرأة الكويتية في الوظائف القضائية بلغ 106 امرأة وعدد 419 في وظائف الخبراء من مجموع 1194 اي بنسبة 34% من خبراء وزارة العدل موضحة أن عدد النساء في السلك الديبلوماسي تجاوز 100 سيدة ديبلوماسية.
وأكدت الهملان أن المرأة الكويتية أحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث إن المرأة الكويتية تمثل (58%) مقارنة بنسبة (42%) للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية، كما بلغت حصة المرأة الكويتية في القطاع الخاص (48%)مقارنة بنسبة (52%) للذكور الكويتيين، مبينة أن حصة المرأة الكويتية بلغت في القطاع الحكومي (60%) مقارنة بنسبة (40%) للذكور الكويتيين.
وأوضحت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تولي أهمية كبيرة للمرأة ويتجلى ذلك من خلال وجود لجنة المرأة والأعمال في الكويت عام 2021 والتي ترأسها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتشارك في عضويتها مجموعة من النساء البارزات في المجتمع وتهدف اللجنة إلى تحقيق الهدف الخامس «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات» من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية كويت جديدة 2035 وتحسين البيئة التشريعية لوصول أكبر عدد من النساء في المناصب القيادية خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع ترتيب الكويت في تقارير المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأضافت الهملان أن المرأة الكويتية تقلدت العديد من المناصب العليا، وذلك بموجب القانون رقم17 لسنة 2005 والذي بمقتضاه يكون من حق المرأة الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يعد خير دليل على تعاظم دور المرأة في الحياة السياسية والذي أعطى لها الحق في الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يعكس مدى اهتمام الكويت كدولة بالمرأة وبحقوقها متساوية في ذلك مع الرجل دونما أي تمييز بينهما.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مؤخرا مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بشأن رفع مؤشرات الكويت الخاصة بالنساء حيث سيتم عقد ورشة عمل نهاية الشهر الجاري للعاملين في الجهات ذات العلاقة لرفع قدراتهم وتمكينهم مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل فريق وطني لتنفيذ ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات الكويت فيما يخص النساء.

MENAFN19102023000130011022ID1107269018

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