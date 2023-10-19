Thursday, 19 October 2023 02:05 GMT

هيفي الكويت نخلة فريدة من نوعها تدرج اسم الكويت على خريطة إنتاج التمور العالمية

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد 18 عاما من المثابرة والجهود الحثيثة في زراعة أشجار النخيل، تمكن المزارع الكويتي مبارك الهيفي من إنتاج صنف متميز وفريد من نوعه من النخل سماه «هيفي الكويت» أدرج به اسم البلاد على خريطة انتاج التمور العالمية.
وتتفرد ثمار النخلة بطعمها اللذيذ وحجمها الكبير ونواتها الصغيرة وبسمات خاصة أخرى تشمل كل مراحل نمو الثمرة والنضوج التي تمر بها، ومن المتاح للمتذوق أن يستسيغ طعم الثمرة وهي «خلال ـ بسر» ويستمتع بأكلها وهى مناصيف ورطب لين ورطب ناشف وتمر لين وتمر ناشف إضافة إلى سهولة كبسها تمرا، فضلا عن قبول النخلة أي لقاح من جميع أنواع أفحل النخل الأخرى دون أن يؤثر ذلك على جودة ثمارها.
وقال الهيفي، في لقاء مع «كونا»، إنه حرص على إطلاق الاسم المذكور على نخلته ليكون للكويت موقع مميز على خريطة إنتاج أنواع التمور عالميا لاسيما بعد تتويجه بالمركز الأول في مسابقة أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية لأفضل نخلة جديدة، مبينا أن هذه الأفضلية أتاحت له التعاون مع المعهد لإكثار نخلته بطريقة الزراعة النسيجية لتكون الأشجار مطابقة للشجرة الأم وتعطي الثمار نفسها.

MENAFN19102023000130011022ID1107269017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث