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ملست آسيا يستقبل الوفد الكويتي المشارك في معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين بالصين

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا»، م.عدنان المير، أن المشاركة المتميزة للوفد الكويتي في «معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين» في نسخته السابعة التي تم تنظيمها بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري، تعكس منهجية حرص واهتمام المكتب على المساهمة في بناء قدرات طلاب وشباب الكويت التأهيلية لمسارات مناحي الحياة العلمية والعملية استرشادا بعصرية نظم التعليم اللاصفي والتعلم الذاتي.
جاء ذلك في تصريح صحافي، على هامش استقبال هيئة مكتب ملست آسيا برئاسته وبوجود المدير الإقليمي للمكتب داود الأحمد، للوفد الكويتي المشارك في المعسكر والمكون من المعلم خالد ابراهيم القطان والطالب عبدالرحمن صالح غالب أبورزق.
وذكر م.المير أن «المشاركة الكويتية في الدورة السابعة لمعسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين بالصين حققت مقاصدها من خلال تنوع وتعدد المشاريع والبرامج المشمولة في المعسكر، وما ترتب عليه من تألق الوفد بتواجده في كافة عناصر ومحاور المعسكر العلمية والثقافية والتطبيقية».
ونوه أن «المعسكر ضم ورشة للشباب وأخرى للمعلمين، شارك بهما الوفد الكويتي، للاستفادة من البرنامج الذي امتزج بين التكنولوجيا والثقافة وزيارة المتاحف والمراكز العلمية وفق تسلسل زمني معد لهم بعناية»، مؤكدا أن «هذا المعسكر يعد التظاهرة السنوية ورحلة علمية في مجالات استكشاف الطبيعة، ومجالات تطويع التكنولوجيا لخدمة الأرض، ومعرفة أسرار النجوم والكواكب، مما دفع مكتب ملست آسيا للحرص على تواجد وفد كويتي للمشاركة وفقا لشروط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو».
ومن جانبه، شاد المعلم خالد القطان بأهمية هذا الحدث العلمي وما أضاف إليهما من خبرات علمية وعملية، فينا أثنى الطالب عبدالرحمن أبو رزق على «الفرصة الثمينة لمشاركته في اللقاء العلمي الهام، مقدما الشكر والتقدير لمكتب منظمة الملست على هذا الاهتمام بالشاب الكويتي».
وأوضح المهندس عدنان المير أن «المعسكر تم تنظيمه في إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو - (إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال) والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وعقد من خلاله المركز الصيني للعلوم من أجل الأطفال والشباب التابع للجمعية الدورة السابعة معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق (المشروع الإقليمي العربي الصيني) خلال الفترة من 08 إلى 14 أكتوبر الجاري بمقاطعة نيغيشيا بجمهورية الصين الشعبية.

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