الأوقاف افتتاح مسجدين جديدين في المطلاع بعد تسلمهما رسميا من الرعاية السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع الخميس، وذلك بعد تسلمهما رسميا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي، إن المسجدين الواقعين في القطعتين الأولى والرابعة سيشهدان إقامة صلاة الجمعة على أن يتم تسلم بقية مساجد المدينة تباعا.
وأضاف الكندري أنه بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري «جار الاستعجال في تسلم المساجد من الجهات المعنية في مدينة المطلاع مع تزويدها بكل الخدمات اللازمة لراحة المصلين، وذلك بمتابعة من وكيل الوزارة د. بدر المطيري اهتماما ببيوت الله عز وجل التي تزخر بها البلاد».
وأكد حرص الوزارة على تحقيق خطتها ورؤيتها المتمثلة في الريادة عالميا في العمل الإسلامي، مضيفا أن «المساجد والاهتمام بها وتوفير كل الخدمات لراحة المصلين لأداء عباداتهم من أهم أهداف الوزارة».
MENAFN19102023000130011022ID1107269015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.