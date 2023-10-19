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الأوقاف افتتاح مسجدين جديدين في المطلاع بعد تسلمهما رسميا من الرعاية السكنية

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع الخميس، وذلك بعد تسلمهما رسميا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي، إن المسجدين الواقعين في القطعتين الأولى والرابعة سيشهدان إقامة صلاة الجمعة على أن يتم تسلم بقية مساجد المدينة تباعا.
وأضاف الكندري أنه بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري «جار الاستعجال في تسلم المساجد من الجهات المعنية في مدينة المطلاع مع تزويدها بكل الخدمات اللازمة لراحة المصلين، وذلك بمتابعة من وكيل الوزارة د. بدر المطيري اهتماما ببيوت الله عز وجل التي تزخر بها البلاد».
وأكد حرص الوزارة على تحقيق خطتها ورؤيتها المتمثلة في الريادة عالميا في العمل الإسلامي، مضيفا أن «المساجد والاهتمام بها وتوفير كل الخدمات لراحة المصلين لأداء عباداتهم من أهم أهداف الوزارة».

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