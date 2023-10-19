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جمعية القلب تطلق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب مطلع نوفمبر المقبل

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية القلب الكويتية عن اطلاق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب مطلع نوفمبر المقبل وتستمر حتى آخر مايو 2024 مبينة أنها ستجوب في مختلف مناطق الكويت بما فيها الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والمدارس وغيرها من الأماكن.
وأوضح الأمين العام للجمعية راشد العويش في بيان صحافي أن الجمعية احتفلت في سبتمبر الماضي بيوم القلب العالمي تحت شعار (استخدم القلب لمعرفة القلب) وذلك بالتعاون مع مركز (صباح الأحمد للقلب) وذلك بهدف التوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف العويش أن الجمعية أجرت خلال هذه الفعالية فحوصات طبية لنحو 3000 شخص لتحليل نسبة السكر والكوليسترول وضغط الدم وتبين أن 20% منهم يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم.
وأكد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض لاسيما السكر وارتفاع ضغط الدم وذلك للتمكن من علاجها والسيطرة على تفاقم آثارها.

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