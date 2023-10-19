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انطلاق الملتقى الخليجي الـ 21 للإعاقة

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق الملتقى الخليجي الـ 21 للإعاقة أمس في العاصمة البحرينية (المنامة) تحت شعار «دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.. فرص وتحديات».
ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية الخليجية بالتعاون مع جامعة الخليج العربي ليسلط الضوء على التجارب التعليمية الجامعية الخليجية والعربية والدولية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والأفكار بين ذوي الاختصاص حول التحديات والفرص الحالية.
كما يهدف الملتقى الى تعزيز منظومة الابتكار والخدمات التعليمية، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي حول إدماج ذوي الإعاقة في التعليم العالي.
وألقى نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشؤون الإدارية د.عبدالرحمن إسماعيل كلمة أكد فيها أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية التي تجمع الخبراء والأكاديميين وقادة المجتمع لوضع الإستراتيجيات والخطط التطويرية.
وأشار إلى أن تعاون جامعة الخليج العربي مع الجمعية الخليجية للإعاقة في تنظيم هذا الملتقى يأتي من منطلق مسؤوليتها المجتمعية في تقديم الدعم والمساندة العلمية والأكاديمية في التخصصات الطبية والتربوية ذات العلاقة.
من ناحيتها، أكدت نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة د.عائشة الكيومي في كلمة، أهمية تمكين ذوي الإعاقة كون ذلك جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية المستدامة.
واستعرضت الجهود التي قدمتها الجمعية في هذا الشأن منذ تأسيسها في عام 1999 وما حققته من نجاحات على صعيد تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات التعليمية ومراكز صنع القرار على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت إلى أهمية ما سيتم تقديمه في ملتقى هذا العام من خلال الجلسات العلمية وورش العمل المختلفة التي يقدمها خبراء ومتخصصون في هذا المجال.
يذكر أن الملتقى الخليجي للإعاقة ينظم بشكل سنوي من قبل الجمعية الخليجية للإعاقة، وهي جمعية خيرية تطوعية في مجال الإعاقة تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال ذوي الإعاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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