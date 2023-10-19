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دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق

10/19/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت «الخارجية» عن إدانة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأكدت «الخارجية» في بيانها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

MENAFN19102023000130011022ID1107269011

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