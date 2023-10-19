Thursday, 19 October 2023 02:04 GMT

الشايع شركاء الخير 14 تضمنت افتتاح قرية متكاملة ومستشفى تخصصي ومساجد وشبكات مياه ومجمعات مهنية في قيرغيزيا

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قيرغيزيا - ثامر السليم
اختتمت جمعية الصفا الإنسانية رحلتها الخيرية الرابعة عشرة لمتبرعيها وداعميها من المحسنين والمحسنات والجهات الرسمية، حيث شارك وفد رحلة «شركاء الخير 14» في افتتاح المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 11 إلى 16 الجاري، حرصا منها على إبراز وتعزيز شفافية العمل الخيري الكويتي، بجانب التأكيد على أن «المتبرعين هم شركاء الخير وصناع النجاح».
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع في تصريح صحافي عن سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبينا أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين والمحسنات ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، كما أن لها السبق والريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن الصفا الإنسانية افتتحت خلال هذه الرحلة الخيرية 8 مشاريع نوعية متميزة، ومن ذلك افتتاح ورشة تدريب مهني باسم فريدة ومي وأمل يعقوب النفيسي، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى أمل ومي يعقوب النفيسي للطوارئ وافتتاح قرية الأمل للأرامل ومسجد ومركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم بجنوب قيرغيزيا بالإضافة إلى افتتاح شبكة مياه حصة الجمعة وافتتاح مسجد الحبشي بالإضافة الى افتتاح مجتمع تعليمي مهني متكامل لأم حسام الخرافي.
ولفت الى أنه تم افتتاح شبكة مياه تخدم أكثر من ثمانية آلاف نسمة وهذه الشبكة تعد من الضروريات اللي يحتاجها أهل القرية، مؤكدا أن هذا يعتبر انجازا وبصمة طيبة من الكويت إلى الأهالي في هذه القرية الصغيرة، لافتا إلى أن هذا يدل على أهمية التعاون وكذلك الألفة وأن نكون كالجسد الواحد.
وتابع قائلا: أما المشروع الآخر فكان مجمعا تعليميا متكاملا يشمل مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن وكذلك مركزا للتدريب المهني لتعليم الكمبيوتر والحلاقة والخياطة للمتبرعة أم حسام الخرافي، مشيرا إلى أننا افتتحنا مركزا لتحفيظ القرآن الكريم له أهمية كبيرة في حياة أهل هذه القرية النائية من إقامة الصلوات الخمس وتحفيظ القرآن والتقاء أهل القرية واجتماعهم على ذكر الله والدعوة إليه.
وفي الختام، تقدم الشايع بالشكر لعموم الوفد المشارك في رحلة شركاء الخير الرابعة عشرة وعموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والداعمين والناشطين والإعلاميين والجهات الإعلامية المصاحبة وبينها «الأنباء» على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعيا الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.

MENAFN19102023000130011022ID1107269010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث