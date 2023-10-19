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المحاسبة حريصون على تعزيز العمل الرقابي الخليجي بالاستفادة من الخبرات الموجودة

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ديوان المحاسبة الحرص على تعزيز العمل الرقابي الخليجي عبر الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى كل جهاز رقابي وكذلك الجهات المشمولة بالرقابة.
جاء ذلك في بيان صحافي للديوان بمناسبة مشاركته أمس الأربعاء بالاجتماع الـ 20 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.
ونقل البيان عن كبير المدققين في إدارة الرقابة على الأداء في الديوان حصة المشعان قولها إن الاجتماع أقر أربع توصيات هي إقرار الخطة التشغيلية (2023-2025) لتدريب مدققي الأجهزة الرقابية للدول الأعضاء ومقترح تحديث اللائحة التنظيمية لمسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة.
وأضافت المشعان أن التوصيات تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة تنمية (الانتوساي) ومكتبة (الملك فهد) الوطنية واعتماد تحديث بعض أدلة الرقابة المشتركة كدليل الرقابة على الأداء ودليل الرقابة على تقنية المعلومات ودليل الرقابة على أعمال الخصخصة ودليل رقابة الحوكمة ودليل التدقيق على المشروعات العامة.
وأوضحت أن دواوين الرقابة الخليجية تسعى لتحقيق مستوى عال من الجودة في تنفيذ أعمال الرقابة في تلك المجالات الحيوية بما يحقق المزيد من المهنية والشفافية مبينة أنه تمت الموافقة على مقترح إعداد دراسة عن واقع الأدلة الصادرة ومدى الاستفادة منها وتطويرها مستقبلا.

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