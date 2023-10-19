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يحيي الدوسري ندين بأشد العبارات المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدان رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري المجازر الصهيونية الوحشية والبربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب المحاصر في غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين شهيد وجريح من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال الدوسري إن آلة الحرب الإسرائيلية تستخدم في قتل الأبرياء وتدمير وحرق وهدم المباني أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل، ولاسيما مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى المعمداني في غزة التي وقع خلالها أكثر من 1200 شهيد وجريح.
وطالب الدوسري كل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية والمهنية بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.
كما طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

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