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وكيل التعليم العالي دعم الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم بمجال الطيران

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وزارة التعليم العالي أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع شركة الخطوط الجوية الكويتية بمجال ابتعاث الطلبة الراغبين في دراسة رخصة الطيران التجاري ضمن بعثات الوزارة. وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة رائدة ومشجعة للطلبة الراغبين في دراسة رخصة الطيران التجاري، في إطار دعم الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم بمجال الطيران. وأضافت الملحم أن الاتفاقية تأتي كذلك في إطار الاستثمار في الجيل الجديد وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية وتنمية رأس المال البشري لنهضة البلاد. وأوضحت أن الوزارة تمنح الطلبة المرشحين من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية بعثة دراسية لمدة 24 شهرا وفقا للخطة المعتمدة من قبل الجهتين.
وبينت أن وزارة التعليم العالي تقوم بتحمل نفقات الابتعاث في حدود الميزانية العامة المدرجة من قبل وزارة المالية لنفقات الطلبة المبتعثين وتبعا للحاجة الفعلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي يتم الاتفاق عليها سنويا ولمدة ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن الخطوط الكويتية ستشرف على اختيار الطلبة الراغبين في الدراسة وفق الاشتراطات الأكاديمية والعلمية والاختبارات المقررة المحددة من قبلهم بالتوافق مع وزارة التعليم العالي.
حضر التوقيع الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالإنابة وفاء الصراف ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان ونائب مدير العمليات لتدريب الأطقم بالشركة الكابتن سلطان السلمان.

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