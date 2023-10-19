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المذن استخدام الذكاء الاصطناعي يحسن خدمات المعلومات المدنية مستقبلا

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية بالتكليف منصور المذن إن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الهيئة مستقبلا من شأنه تحسين كفاءة الخدمات المدنية وسرعة تقديمها في البلاد من خلال عملها على تحليل المعلومات الضخمة وتوليد نتائج دقيقة وفقا للمعايير المطلوبة.
وأضاف المذن، في تصريح لـ «كونا» بمناسبة مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023» في دبي، إن الهدف من مشاركة الهيئة في هذا المحفل الدولي هو «تعزيز أدوارنا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في الكويت وتعزيز القدرات في تقديم خدمات متقدمة».
وأوضح أن المشاركة تتيح كذلك الاطلاع على المشروعات التكنولوجية الحالية والمستقبلية بما في ذلك تطبيقات العلوم المكانية والخدمات الإلكترونية المتقدمة وصولا لتحقيق الاستدامة والكفاءة في استخدام التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات التقنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
وذكر أن تركيز الهيئة ينصب على استحداث الابتكار والتطوير المستمر في مجال التكنولوجيا والسعي لاستكشاف أحدث الابتكارات التقنية وتطبيقاتها لتلبية احتياجات الأفراد وتحسين جودة الخدمات المقدمة علاوة على تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركات والمؤسسات الرائدة في المعرض.
وأكد أهمية هذا الحدث باعتباره منصة رئيسية تجمع الخبراء وصناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا لطرح أبرز المنتجات والحلول التقنية بالإضافة إلى إقامة شراكات ثنائية جديدة بين الشركات والجهات سواء الحكومية والخاصة من شأنها دفع عجلة التنمية والتطور.
ويعتبر معرض «جيتكس غلوبال» في دورته الـ 43 منصة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية ويجمع الجهات الفاعلة لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. وانطلقت فعاليات المعرض يوم الاثنين الماضي ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى اليوم الخميس بمشاركة أكثر من ستة آلاف جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

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