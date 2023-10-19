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ملتقى أفكار الشباب من أجل الاستدامة اختتم فعالياته بالدوحة بمشاركة كويتية

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم «ملتقى أفكار الشباب من أجل الاستدامة» الذي نظمته قطر لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب أعماله اليوم الأربعاء بمشاركة كويتية.
وقالت رئيسة الوفد الكويتي من الهيئة العامة للشباب المشارك في الملتقى دلال الهاجري في تصريح لـ «كونا»، إن الملتقى ساهم في تبادل الأفكار المتعلقة بمفهوم الاستدامة بين الشباب المشارك وتعزيز إبداعاتهم.
وأضافت أن الهدف من الملتقى من خلال برامجه هو تزويد المشاركين بأهم المهارات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي المتعلق بنشر مفهوم الاستدامة في المجتمع.
ولفتت الهاجري إلى تنوع موضوعات الملتقى لاستخراج الأفكار أو الموضوعات أو المبادرات ذات الأهداف التنموية المستدامة في مختلف المجالات والعمل على إدارتها ومشاركتها مع المجتمع.
وأشارت إلى أن الملتقى تضمن ورشا مكثفة للمشاركين بهدف تبادل الأفكار والمعارف والتجارب مع المدربين والمتدربين ليكون المشروع مستداما ويخدم المجتمع، معربة عن أملها في تطبيق هذه الفكرة بالدول العربية كافة لمزيد من الاستفادة، وحتى يكون لها تأثير مجتمعي.
وكانت فعاليات الملتقى انطلقت في الدوحة 14 الجاري تحت رعاية وزارة الرياضة والشباب القطرية بهدف تبادل الخبرات الشبابية في مجال الاستدامة وتطوير قدراتها وخلق بيئة تشجع على الابتكار في تصميم البرامج والأنشطة المجتمعية وكذلك ربط المبادرات بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل قيادات شبابية متمكنة في وضع إستراتيجيات التنمية المستدامة.

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