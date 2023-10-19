Thursday, 19 October 2023 02:04 GMT

حماية البيئة ضرورة إدراج إدارة الأزمات ضمن برامج الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد عن 18 توصية توافق عليها المشاركون في احتفالية «اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث» والتي أقيمت تحت شعار «مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل قادر على الصمود» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ونظمتها الجمعية بالتعاون مع «الهلال الأحمر» والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» والشبكة العالمية للحد من الكوارث بمشاركة نحو 30 جهة حكومية ومدنية كويتية وعربية.
وأعلنت جنان بهزاد أن التوصيات النهائية طالبت بتنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بإدارة الأزمات لتوعية المجتمع للحد من السلوكيات والأعمال التي تؤدي الى زيادة الاحتباس الحراري، سواء كان السلوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما له من أثر سلبي يؤدي الى حدوث الكوارث الطبيعية، حيث إن منطقتنا تتعرض لعدد من الكوارث الطبيعية المترتبة على التغير المناخي كالأعاصير والجفاف وتدهور العطاء النباتي واتساع رقعة التصحر.
ولفتت إلى التوصية بإدراج علم إدارة الأزمات ضمن برامج الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية الكويتية، وابتعاث الطلبة لدراسة هذا التخصص، علاوة على إعداد منهج تعليمي شامل عن إدارة الأزمات والكوارث، وبرامج إعلامية تخص التوعية بمخاطر الكوارث وطريقة التصدي لها الحفاظ على دولتنا من أي كوارث أو مخاطر، وكيفية إدارتها والتقليل من الخسائر، وتوفير الجهود وممارسة التعاون بين جميع الجهات، وتدريب الطلبة في المدارس وتوعيتهم بالأزمات.
وأضافت: انتهى المشاركون إلى التوصية بالاهتمام بالتدريب والاجتماعات الخاصة برفع كفاءة الكوادر الكويتية في مجال إدارة الأزمات، وزيادة القدرة على التنبؤ بالكوارث المحتمل وقوعها مستقبلا وتصنيفها وفق أهمية كل منها، إضافة إلى تكثيف الورش والدورات التدريبية بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام وهيئات الدولة وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف الجهات على إدارة الأزمات تحديد الدور المطلوب من كل جهة.
ولفتت إلى ضرورة الإسراع بإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث في الكويت وتطوير وإنشاء مراكز إيواء مدنية معيشية وتعليمية طبية، علاوة على تزويد الجهات العاملة بالدولة التي يتأثر عملها بالكوارث بآليات عمل واضحة للعمل بها حتى لا يتوقف العمل، ووضع خطط واستعدادات وتحديثها بشكل دوري.
وبينت ان التوصيات جاءت على المستوى المجتمعي بعدد من المقترحات، أهمها إنشاء منتدى وطني لمنظمات المجتمع المدني للتنسيق فيما بينها وفق اختصاصاتها، إضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالانضمام إلى الشبكة العالمية لجمعيات النفع العام للحد من الكوارث للتعرف على الأدوار المنوطة بهم، وإشراكها في كل الخطط المجتمعية، مشيدة بتفهم وزارة الشؤون بتقليل القيود المفروضة عليها في الانضمام لتكون شريكا فاعلا وقادرا على أداء دوره المجتمعي.

MENAFN19102023000130011022ID1107269002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث