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السكنية الانتهاء من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 12 من الضاحية 3 بجنوب سعد العبدالله

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية عشرة من الضاحية الثالثة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتشمل هذه الدفعة 274 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة.
وكانت المؤسسة انتهت حتى نهاية سبتمبر الماضي من توزيع 9413 قسيمة ضمن مشروع جنوب سعد العبدالله لأصحاب الأولوية التاريخية حتى نهاية ديسمبر 2006.

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