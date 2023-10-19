الدستورية ترفض طعن المعاشات الاستثنائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها لمبدأ المساواة المكفول دستورا، وذلك لعدم وجود مصلحة للطاعن. وطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.
وبشأن قرار مجلس الوزراء بوقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، لفت الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.
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