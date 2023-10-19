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إدراج جميع إجراءات الشؤون ضمن سهل قريبا

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة تعمل على استكمال إدراج جميع الإجراءات التي تقدمها عبر تطبيق «سهل»، لاسيما خدمات إدارة الرعاية الأسرية، ومنها فتح الملف ومتابعة البيانات والإشعارات في حال وجود إجراء متابعة وإعلام بقرب نهاية المهلة. وأكدت المصادر ان العمل جار، وخلال فترة قريبة سيتم إدراج جميع إجراءات الوزارة ضمن تطبيق «سهل» بهدف تسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين من خدماتها.

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