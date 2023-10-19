إدراج جميع إجراءات الشؤون ضمن سهل قريبا

إدراج جميع إجراءات الشؤون ضمن سهل قريبا
التاريخ
10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة تعمل على استكمال إدراج جميع الإجراءات التي تقدمها عبر تطبيق «سهل»، لاسيما خدمات إدارة الرعاية الأسرية، ومنها فتح الملف ومتابعة البيانات والإشعارات في حال وجود إجراء متابعة وإعلام بقرب نهاية المهلة. وأكدت المصادر ان العمل جار، وخلال فترة قريبة سيتم إدراج جميع إجراءات الوزارة ضمن تطبيق «سهل» بهدف تسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين من خدماتها.
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