بالفيديو المجيبل قانون الإعلام الجديد يفتقد تنظيم مستجدات العمل الإعلامي



الأحمد: مشروع القانون لم يأخذ وقته في الدراسة

الكندري: النهوض بحرية الرأي وتنظيم حرية الإعلام

الجاسم: هناك خلط بين الإعلام الحقيقي وغير المرخص العجمي: القانون عالج ملاحظات كثيرة للصالح العام



آلاء خليفة

نظمت اللجنة الثقافية في قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الكويت ندوة نقاشية مساء امس الاول بعنوان «ماذا نريد من قانون الاعلام الجديد؟» والتي أدارها استاذ الاعلام بجامعة الكويت د.خالد القحص بحضور النائبين بمجلس الأمة د.جنان بوشهري وحمد العليان وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

بداية، أوضح المحامي وأستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.فايز الكندري ان قانون الاعلام الجديد طويل حيث جمع 3 قوانين بقانون واحد وبه تكرار في الاحكام ويضم عبارات فضفاضة، مطالبا بإعادة النظر فيه من الناحية اللغوية والإملائية. وأضاف الكندري أن القانون يضم في أحد فصوله تنظيم تغطية الانتخابات، في حين أن قانون المفوضية العامة للانتخابات الصادر مؤخرا يمنح المفوضية ان تنظمها، مطالبا بضرورة النهوض بحرية الرأي وتنظيم حرية الاعلام، لافتا الى ان القانون غابت عنه فلسفة القانون.

من جانبها، اوضحت الإعلامية والكاتبة الصحافية اقبال الأحمد ان مشروع القانون الذي قدم من وزارة الاعلام وضع الوزارة في موقع القضاء الى جانب الإعلام، فالوزارة اليوم هي التي يجب ان تجيز الصحف في حال قرار سحبها، موضحة ان مشروع القانون به الكثير من المغالطات ولم يأخذ وقته في الدراسة. وأضافت: ان تغليظ العقوبات في هذا القانون هو تقليص للحريات، داعية إلى اعادة النظر في القانون والأخذ برأي أصحاب الرأي والشأن الإعلامي قبل ان يتم إصداره.

بدوره، ذكر رئيس تحرير جريدة الراي الزميل وليد الجاسم أن الدستور وروح الدستور يجب ان يكون غالبا على اي نزعة تشريعية في البلاد، داعيا إلى ألا يكون هناك أي تقييد أو خنق للحريات. واستغرب الجاسم من تضمن القانون لـ 10 آلاف كلمة، متمنيا من اي قانون قادم للإعلام الا تتم محاكمة اي اعلامي الا بموجب هذا القانون.

ودعا الجاسم إلى احترام حق الاعلامي في الحصول على المعلومة، مؤكدا أن على المسؤولين الرد على استفسارات واتصالات الاعلاميين.

وأشار الجاسم الى أن هناك خلطا بين الإعلام الحقيقي المرخص وغير المرخص، مؤكدا أنه كلما تم تكبيل الاعلام الحقيقي تم فتح آفاق جديدة للإعلام المستأجر.

وقال عضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بجامعة الكويت د.ناصر المجيبل انه يفترض ان يكون الهدف من القانون معالجة الأخطاء السابقة في القوانين المنظمة لممارسة العمل الإعلامي في التنظيم والرقابة والحد من الأعباء الإدارية والسياسية على الوزارة المختصة من خلال تقليل السلطة التقديرية للوزير والرقابة المسبقة وتوكيل ذلك لسلطة القضاء ومعالجة النقص التشريعي والتنظيمي للعمل الإعلامي الحديث خصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتبدل الأدوار ما بين المنصات، بالإضافة إلى توفير البيئة التشريعية لضبط أي اختراقات أمنية من خلال استغلال وسائل الإعلام داخليا وخارجيا لأغراض سياسية، وتعزيز الرقابة الذاتية على ممارسي النشر وصناعة المحتوى لصعوبة ضبط الممارسة من خلال الرقابة المباشرة والاكتفاء بالضوابط والمحظورات القانونية وتوفير مناخ يساهم في تطور الإعلام وصناعة الترفيه وتقليل البيروقراطية والقيود الرسمية.

ومن أبرز الملاحظات التي ذكرها المجيبل على مشروع القانون عدم تضمن القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الاتفاقية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون، وعدم تضمن قانون 71 بشأن تنظيم الإفلاس.

وقال المجيبل إن مادة 5 وغيرها من مواد التراخيص تشترط على طالب الترخيص ان يكون كويتي الجنسية، متسائلا: ماذا عن جذب الموهوبين، والاستفادة من غير الكويتيين أصحاب المواهب؟ لافتا الى ان هذه المادة تتعارض مع قوانين وزارة التجارة، مستغربا كذلك من شرط ان يكون طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة قائلا: لماذا يضيق على من قضى عقوبته ممارسة حياته بشكل طبيعي خصوصا كون الأنشطة لا تنطوي على حساسية أمنية؟ وأشار المجيبل الى افتقاد القانون لتنظيم مستجدات في ممارسة العمل الإعلامي منها:

- عمل لقاء أو مقابلة او استضافة لأي طفل أو حدث أو كبار سن أو ذوي احتياجات خاصة تجعلهم مادة للسخرية او الاستهزاء أو الحط من شأنهم وقدرهم أو يسبب لهم الحرج فيما بين أقرانهم.

- إلغاء مادة: المساس بالحياة الخاصة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو نسب أقوال وأفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. هذه المادة مهمة بسبب الابتزاز الذي قد يتعرض له المكلف بخدمة عامة أو المسؤول السياسي من قبل ممارسي العمل الإعلامي.

- نشر وترويج كل ما من شأنه المساهمة في غش أو سرقة علمية أو أدبية أو حل واجبات واختبارات الطلبة.

- عدم تضمن القانون تنظيما لتمويل وسائل الإعلام.

- عدم تضمن القانون بشكل صريح تجريم الحصول على أموال من دول أو شخصيات سياسية لأغراض غير إعلانية.

- تضمن القانون حقوقا وواجبات المؤسسات الصحافية، لكنه افتقد لتنظيم مفهوم طارئ ومستحدث وهو الصحافي المستقل (المؤثرون).

- كما افتقد القانون لتنظيم حق Whistleblower وهو الحق في حماية الصحافي في حال نشر معلومات ومستندات تنطوي على جريمة عامة. مثل جرائم الاعتداء على المال العام أو أي مخالفة. وهذا الحق بحاجة لتنظيم في قانون الجزاء ولكن هذا القانون بحاجة لحماية حق النشر.

على الجانب الآخر، ذكر مستشار وزير الاعلام وعضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بجامعة الكويت د.فواز العجمي ان المسؤولين في وزارة الاعلام حرصوا من خلال الحلقات النقاشية لإستراتيجية وزارة الاعلام التي اطلقت منذ سنتين ان تتم معالجة ما يوجد من ملاحظات في القوانين الحالية.

ولفت العجمي الى ان المادة 31 ومن خلال النقاش في اللجنة التعليمية تم طلب إلغاء وجودها من القانون وتمت احالتها لمراجعتها ليتم التعديل عليها، موضحا ان في السابق عندما كان يخالف شخص في مقابلة تلفزيونية كانت تحاسب الوسيلة الاعلامية، اما مشروع القانون الجديد فإن مرتكب المحظور فقط هو المعني.

وأفاد بأنه تم الاخذ بعين الاعتبار الكثير من الملاحظات التي وصلت عن مشروع القانون ليتم تعديلها لما فيه الصالح العام، موضحا ان في مسألة إلغاء التراخيص في السابق كان الشخص يقدم طلب ترخيص وان لم يتم الرد عليه خلال 60 يوما لا يحصل عليه ولكن في مسودة القانون الجديد فان لم يصله الرد خلال 60 يوما يتم قبول الطلب طالما انه مستوف للشروط.

وأضاف أن مسودة القانون حرصت على ألا تكون هناك رقابة مسبقة على الكتب سواء المحلية او الاجنبية، موضحا أنه في السابق كان يطلب من صاحب الكتاب توفير نسختين ورقيتين في الوزارة، اليوم اصبح يطلب منه توفير نسخة ورقية واحدة فقط.

بوشهري: سنسعى لمزيد من الحريات ولن نقبل أي قانون يقيدها

ذكرت عضو مجلس الأمة د.جنان بوشهري أن قانون تنظيم الإعلام من القوانين التي تعرض حاليا في اللجنة التعليمية لمناقشتها، موضحة حرصها على الالتقاء بأصحاب الاختصاص في كل الملتقيات التي تتم لمناقشة مسودة مشروع القانون، مشيرة إلى أنهم حتى اليوم لم يصلهم مشروع القانون انما عرضت عليهم المسودة. وأفادت بوشهري في مداخلتها خلال الندوة بأنها لن تقبل بمرور اي قانون يتضمن تقييدا للحريات، مضيفة: بل اننا سنسعى للمزيد من الحريات الاعلامية لجميع العاملين في مجال الاعلام. وتساءلت: ان المسودة الموجودة اليوم تضع أمامنا تساؤلا مهما وهو من هم الاعلاميون المخاطبون بهذا القانون؟ متابعة: فقد دخل القانون في جوانب عديدة لا تعنى بالإعلاميين بصورة مباشرة، منها تنظيم الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي والذي يفترض انه منظم في قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي تم التصويت عليه في المجلس المبطل، قائلة: فلماذا اعاد القانون طرح تلك القضايا؟ وأكدت بوشهري على ضرورة مراجعة الحكومة لمسودة القانون قبل ان يتم رفع مشروع القانون والتأكيد على ان يكون القانون باتجاه المزيد من الحريات.

العليان: اتفقنا على تقديم 15 أولويةفي دور الانعقاد المقبل

أكد عضو مجلس الأمة حمد العليان حرصه على التواجد في كل الندوات والحلقات النقاشية التي تناقش قانون الإعلام الجديد، موضحا أن جميع الملاحظات التي تم طرحها محل اهتمام.

وأوضح العليان في مداخلته خلال الندوة أن القانون يتضمن العديد من المواد التي لن يسمحوا بمرورها كونها تتضمن تعظيما لسلطة الوزير وسلطة الوزارة وهذا أمر مرفوض كذلك بها اقحام لبعض المخالفات بشكل فضفاض بمصطلحات مطاطة تجعل من الهوى السياسي موجودا في بعض العقوبات.

وذكر ان اللجنة التنسيقية بمجلس الأمة تواصلت مع جميع أعضاء مجلس الأمة لتقديم أولوياتهم وتم الاتفاق على 15 أولوية لدور الانعقاد القادم، موضحا أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا لتظهر تلك الأولويات والخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل.

الصواغ: إعادة النظر بالقانون ودعم الإعلاميين

قال رئيس الاتحاد العام الالكتروني الكويتي فيصل الصواغ ان هناك 3 قوانين خاصة بالاعلام في دولة الكويت ومن غير المقبول خلطها جميعا في قانون واحد.

وأفاد الصواغ بأن حماية الإعلام الكويتي وحماية الصحافيين وممارستهم لدورهم الإعلامي لا يمكن أن يكون من خلال هذا القانون، مؤكدا على ضرورة أن يكون دعما للإعلاميين والصحافيين

ورفض الصواغ ما جاء في القانون برفض الانتقاد العام لموظفي الدولة وعدم تمكين الاعلاميين من ممارسة دورهم في نقد القرارات الخاطئة من اجل تصحيحها مطالبا بإعادة النظر في القانون.