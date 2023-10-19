المزيد لـ الأنباء استقبال 400 طلب لدعم العمالة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر



صرف دعم العمالة الوطنية مرتبط بتاريخ سريان الترخيص التجاري تقديم الطلب يكون عبر تعبئة نموذج إلكتروني ثم الحضور للإدارة



بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن انه منذ بدء تنفيذ قرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر في الثامن من أكتوبر الجاري استقبلت إدارة عمل الفروانية 400 صاحب عمل لفتح ملف. وأكدت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» قيام إدارة المزايا المالية المتواجدة في إدارة عمل الفروانية بالرد على 500 استفسار بشكل مباشر الى جانب الرد على الكثير من الاستفسارات عبر «التواصل الاجتماعي»، مبينة أن الاجراء الواحد الذي يتطلب حضور صاحب العمل الى الإدارة هو فتح الملف ولا يأخذ اكثر من دقيقتين.

ولفتت إلى أن كل ادارات الهيئة لا تشهد أي ازدحام وما يقارب 90 إلى 95% من اجراءات «القوى العاملة» الكترونية، وهذا سهل كثيرا على المراجعين، لافتة الى ان تقديم الطلب يكون عبر تعبئة نموذج خاص الكترونيا ثم الحضور الى الإدارة لفتح الملف، مؤكدة ان صاحب المشروع يستطيع تقديم الطلب في أي وقت، وليس أثناء الدوام الرسمي فقط، أما زيارة الإدارة لفتح الملف فيكون خلال أوقات الدوام الرسمي فقط. وذكرت أن القرار الخاص بصرف دعم العمالة الوطنية للمشاريع متناهية الصغر غير محدد بفترة ومتاح دائما، موضحة أن الصرف مرتبط بتاريخ سريان الرخصة التجارية، وهناك ربط الكتروني بين الهيئة ووزارة التجارة، متمنية من أصحاب الأعمال التأكد من سريان الترخيص لكي لا يتم إيقاف الدعم عنهم.