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مدير عام ذوي الإعاقة يستقبل المراجعين كل أربعاء

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعـلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعـاقة أن المدير العـامـة بـالإنـابة الحميدي المطيري يستقبل المراجعين وذويـهـم كـل يـوم أربعاء أسبوعيا في مكتبـه بمقر الهيئة الرئيـسـي، وذلك لسمـاع شكـواهم ومـقـتـرحـاتـهـم والصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها بإيجاد الحلول المناسبة.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المواعيد تأخذ عن طريق منصة «متى» في تطبيق «سهل»، مـبـيـنـة أن عدد المراجعين الذين استقبلهم أمس من 30 الى 35 مراجعا من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

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