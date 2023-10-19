مدير عام ذوي الإعاقة يستقبل المراجعين كل أربعاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعـلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعـاقة أن المدير العـامـة بـالإنـابة الحميدي المطيري يستقبل المراجعين وذويـهـم كـل يـوم أربعاء أسبوعيا في مكتبـه بمقر الهيئة الرئيـسـي، وذلك لسمـاع شكـواهم ومـقـتـرحـاتـهـم والصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها بإيجاد الحلول المناسبة.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المواعيد تأخذ عن طريق منصة «متى» في تطبيق «سهل»، مـبـيـنـة أن عدد المراجعين الذين استقبلهم أمس من 30 الى 35 مراجعا من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
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