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نواب من ساحة الإرادة سنتقدم الأحد بقانون لتجريم التعاطف والتعاون مع الكيان الصهيوني

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
احتشد عدد من القوى السياسية التي دعت إلى المشاركة في اعتصام بساحة الإرادة للتنديد بالمجازر الصهيونية ودعما للشعب الفلسطيني والمقاومة بعد المجازر التي راح ضحيتها الأبرياء العزل في غزة، معبرين عن تضامنهم مع الأشقاء في فلسطين المحتلة ضد العدوان الصهيوني والصمت الدولي المخزي بعد استخدام الكيان الإسرائيلي للأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن قضية فلسطين قضية اجتمع على نصرتها شعبيا ورسميا وللكويت وشعبها وحكومتها مواقف مشرفة تجاهها.
وأشاروا إلى أن هذه الاعتصامات وأمثالها من أشكال الدعم المختلفة باتت ضرورة سياسية وأخلاقية وإنسانية ملحة وعاجلة نظرا لاستمرار البطش الصهيوني المتطرف تجاه أهلنا في غزة.
في البداية، أكد النائب د.حمد المطر انه ومجموعة من النواب سيتقدمون يوم الأحد بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ان مثل هذه الإجراءات تضمن استدامة مواجهة الكيان الصهيوني، موضحا اننا سنحول ما نملك من أدوات قانونية ودستورية وكل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية إلى فعل، لافتا إلى ان الحكومة لن تتجاهل هذه الحشود الشعبية الكويتية المتفاعلة مع القضية العربية الأم وهي القضية الفلسطينية.
وأضاف المطر ان نصر اخواننا الفلسطينيين قادم بفضل الله ثم بهمة المجاهدين في غزة وفلسطين، مشيرا إلى ان النصر يحتاج إلى تضحيات، معربا عن ثقته بالشعب الفلسطيني المجاهد البطل القادر على مواجهة هذه الاعتداءات من الكيان الصهيوني، موضحا أننا لا ندين الشعب الأميركي، بل الإدارة الأميركية التي تدعم الإرهاب، خاصة الكيان الصهيوني، وخصوصا بعد ضرب المستشفى في غزة.
من جهته، قال النائب حمد العليان ان أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني هو التواجد في هذه الوقفة التضامنية، مشيرا إلى ان القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده بل هي قضية الأمة العربية والإسلامية، وهي القضية المحورية المركزية منذ أكثر من 70 عاما، موضحا ان الاعتداء الصهيوني لم يفرق بين كبير أو صغير أو مستشفى أو مدرسة، مضيفا ان خطاب الرئيس الأميركي الأخير الذي جعل من المعتدي هو الضحية استفز واستهتر بمشاعر الملايين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، مشيرا إلى ان هذا الخطاب جعل من الولايات المتحدة الأميركية شريكا في هذا الاعتداء السافر على شعبنا في غزة.
وأضاف ان المسؤولية كبيرة على رؤساء الدول لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى ان مجلس الأمة ستكون له جلسة خاصة بعد دعوة النواب للوقوف على العدوان على غزة، مشيرا إلى أننا لا نقبل بأن تستمر العلاقات مع الولايات الأميركية على هذه الوتيرة إذا استمر الدعم الأميركي المطلق بهذه الطريقة.
كما تقدم العليان بالشكر للمشاركين ولمنظمي هذه الوقفة الذين توافدوا بأعداد كبيرة سواء المواطنون أو المقيمون دعما لهذه القضية ولن نتوقف حتى تقف هذه المجازر المخزية.
بدوره، قال النائب مهند الساير إنه لا جدوى من الحلول السلمية في ظل وجود قتل ومجازر لمدنيين. وأضاف ان الكويت لديها سلاحا النفط والاستثمارات الخارجية يمكنها استخدامهما للتأثير على الدول الداعمة للكيان.
وتابع: ان مجلس الأمة سيسعى لإقرار قانون يجرم كل متعاطف أو متعاون مع الكيان الصهيوني، وهذا سيكون من أولويات الجلسة المخصصة في 1 نوفمبر المقبل.
وأكد ان حس المسؤولية لدى الشعب الكويتي كان ومازال إلى أن تحرر الأراضي الفلسطينية.
وقفة احتجاجية لمرافق «الصحة» اليوم
عبدالكريم العبدالله
دعا وزير الصحة د.أحمد العوضي جميع المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتنظيم وقفة احتجاجية بعد مجزرة مستشفى المعمداني لمدة 15 دقيقة اليوم الخميس.
وتأتي الوقفة تأكيدا على الموقف الدائم المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وانتصارا للأطباء وجميع والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى والمرضى والشهداء.

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