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الأبحاث دراسة سلوكيات الطيور عبر تسجيل أصواتها

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة ألقتها الباحث العلمي المشارك بالمعهد د.سارة الدوسري وتهدف الى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها بحضور عدد من أهل الاختصاص.
وقالت الدوسري لـ «كونا» على هامش المحاضرة إن من الطرق الحديثة لدراسة علم الطيور المهاجرة «تقنيات علم الصوتيات البيئية»، مبينة أنها تتيح دراسة سلوكيات وتعامل الطيور مع البيئة عبر تسجيل أصواتها موفرة الوقت والجهد والتكاليف. وأضافت الدوسري أن هذه التقنيات تمكن من معرفة مواعيد هجرة الطيور ومغادرتها للبلاد بشكل دقيق ومعرفة نشاطها ودورة حياتها وتفاوت أنواعها، مشيرة إلى أن البلاد تمتلك 3 طرق رئيسية لهجرة 400 نوع غالبيتها من الطيور المهاجرة، كما ان التقنيات تتيح العمل من غير وجود الإنسان، الأمر الذي يقلل الضرر البيئي والأثر على سلوك الطيور ومراقبتها على مدار العام، ما يحقق نتائج دقيقة وشاملة، مبينة أن هذا العمل يشتمل كذلك على دراسة اثر تغير المناخ ومواعيد هجرة الطيور ومعرفة نجاح المحميات وغيرها.

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