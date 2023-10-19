الأبحاث دراسة سلوكيات الطيور عبر تسجيل أصواتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة ألقتها الباحث العلمي المشارك بالمعهد د.سارة الدوسري وتهدف الى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها بحضور عدد من أهل الاختصاص.
وقالت الدوسري لـ «كونا» على هامش المحاضرة إن من الطرق الحديثة لدراسة علم الطيور المهاجرة «تقنيات علم الصوتيات البيئية»، مبينة أنها تتيح دراسة سلوكيات وتعامل الطيور مع البيئة عبر تسجيل أصواتها موفرة الوقت والجهد والتكاليف. وأضافت الدوسري أن هذه التقنيات تمكن من معرفة مواعيد هجرة الطيور ومغادرتها للبلاد بشكل دقيق ومعرفة نشاطها ودورة حياتها وتفاوت أنواعها، مشيرة إلى أن البلاد تمتلك 3 طرق رئيسية لهجرة 400 نوع غالبيتها من الطيور المهاجرة، كما ان التقنيات تتيح العمل من غير وجود الإنسان، الأمر الذي يقلل الضرر البيئي والأثر على سلوك الطيور ومراقبتها على مدار العام، ما يحقق نتائج دقيقة وشاملة، مبينة أن هذا العمل يشتمل كذلك على دراسة اثر تغير المناخ ومواعيد هجرة الطيور ومعرفة نجاح المحميات وغيرها.
MENAFN19102023000130011022ID1107268994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.