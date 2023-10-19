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ديوان السماء جمع قصائد سعيد المسلم للمتعة الفكرية النابعة من الخيال

10/19/2023 4:38:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
بكلمات مليئة بمشاعر الحب الممزوجة بأفكار من الخيال، وبألفاظ قريبة من الناس تدخل القلب قبل العقل، متنقلا بين قصائده الجميلة، يبدع الشاعر سعيد المسلم في ديوانه الجديد «ديوان السماء»، وهو الديوان الغزلي السادس الذي يطل به المسلم على عشاق الشعر ومحبي الأدب وذلك بعد أن سبقته خمسة دواوين هي: «ديوان السحاب»، و«ديوان الغيوم»، وديوان القمر، وديوان الليل»، و«ديوان البحر».
ويقول الشاعر المسلم في مقدمة الديوان: «أطل عليكم إخوتي الأعزاء الكرام بديوان غزلي سادس أسميته «ديوان السماء» سائلا الله أن يحظى بإعجابكم. ويضيف: توجد هناك ألفاظ لا أقصد بها مدلولها اللفظي، وإنما أقصد معناها المألوف لدى الناس، الذي لا يجرح الشعور أو يثير الغرائز. كما سيلاحظ القارئ أن بعض القصائد تكون على شكل حوار مما يكسر في بعض المرات وزن القصيدة وانسيابها الموسيقي. ولقد اجتهدت حى يخرج الديوان بشكل يروق لكم، متمنيا أن ينال إعجابكم.
ويلفت الشاعر إلى أن هذا الديوان ليس لغناء المطربين إنما للمتعة الفكرية لدى القراء، الذين أهداه لهم تقديرا منه ولأنهم يستحقون.
ويبدأ الشاعر ديوان السماء بـ«العين البارعة» التي يقول فيها:
ما لعينك الناعسة حانية وللأحزان عاكسة
ما لعينك اللاهبة قاتلة وللأوجاع سائسة
ما لعينك الباهرة عاشقة وللأفراح طامسة
ما لعينك الزاهية جارحة وللأشواق آيسة
وفي «نحيب قلب» ينقلنا إلى غزله، فيقول:
يا غزالتي ما ترين غزلي لثغرك ما ترين غزلي
ما مثلي يعزف ألحان ثغرك ثمل منه ما مثلي
وسهام خصرك مغروسة في بذا أهذي وأدلي
فآه ومن كبرك وويل من بعدك ويلي.
أما «زمرد وجوري» فيبدأها بسؤال:
كم متعبة أنت وكم أيتها الناهدة
كم نزعت روحي ولروحي حاصدة
قد أشقاني لهيب ثغرك يا متمردة
ثغر يباهي الفاتنات وكل راغدة
وينقلنا بعدها الشاعر إلى مجموعة من القصائد والأشعار الغنية بالمشاعر وكلمات الحب والغزل، والتي اختار لها عناوين لافتة ليستدرجنا لقراءتها بذكاء فيجعلنا نبدأ ونستمر على ما لانهاية، كـ«صعلوك أسير»، و«شهد قاس»، و«جنية بدمي»، و«كنف دافئ»، و«رواس عالية»، و«شفاه كالصلى»، و«نظرة كجمرة»، و«جوى الغلس»، و«جنية راغبة»، و«سحابة حب» التي يخاطبها قائلا:
ألا سحابة تزيل هم الحب تمحو حزني وأكون مطيرها
من منعمة تقسو بطرف وتسرج دمعي لأظل أسيرها
يا لجليسة الكبرياء ما تحيد عنه طاغ حسنها وسعيرها
يجول في الخوف حين أرمقها وأسقى اليأس قرب نورها
كيف لعليل وصل نورها أم كيف لنزعي اعتلاء سورها
ألا غيمة تزيل هم الحب من مرضاء مس قلبي غرورها
ومما يتضمنه الديوان أيضا: «إغواء الملاح»، و«متى يا كحلاء»، و«حب جنية»، و«ميل الطرف»، و«خيال ساحر»، و«صمت البحر»، و«الغاوية»، و«خيال ينيل»، و«رحل أم قشعم»، لنصل معه إلى «لقاء عاصف» التي يقول فيها:
أسرت بغنج وحلت
وسبت بطرف وعلت
وأعيت بحسن ورقت
وأشجت بثغر ولحت
وعصفت بشوق ولجت
وأدنت عقيمة وهمت
وحسرت بخلب وأهوت
وسحت بدله وأشفت
فأمسيت بنار وأمست.
وهناك الكثير من العناوين الجميلة واللافتة التي أحسن الشاعر باختيارها لأبياته فكانت جاذبيتها محرضا لنا على القراءة والتفكر بمعاني كلماته التي نسجها لينتج لنا شيئا مما نبحث عنه في حياتنا ونحتويه في نفوسنا.
ويختم الشاعر سعيد المسلم ديوانه بـ «وقفات» ضمنها كلمات من الغزل شكل منها لوحة تصويرية في أبيات منها:
مليحة تطرق القلب بسحر طرف فانحنى
سهمك في القلب يا صاحبة القلب الجميل.

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