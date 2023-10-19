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نزاهة نظمت برنامجا تدريبيا بمشاركة 41 جهة

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» برنامجا تدريبيا بعنوان «دور الهيئة العامة في مكافحة الفساد في تعزيز النزاهة» وجاء البرنامج على مدى يومين بمشاركة 41 جهة حكومية و75 مشاركا.
وقالت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب نادين البدر إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه وكذلك التعرف على نطاق اختصاصات عمل الهيئة، حيث قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.
وأوضحت البدر انه من خلال البرنامج وعلى مدار يومين، تم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض ودور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.

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