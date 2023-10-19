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الجامعة الأمريكية في الكويت تستقبل طلبة من جامعة دارتموث ومعهد ساينس بو

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) إيمانا من الجامعة الأمريكية في الكويت بأهمية إثراء العملية التعليمية، اعتمدت الجامعة منذ سنوات مبادرات التبادل الطلابي التي تهدف إلى استقبال الطلبة الدوليين من الخارج للدراسة والتدريب في حرمها الجامعي النابض بالحياة، مما يوفر فرصا لا مثيل لها للتبادل الثقافي وتوسيع حدود التعليم. ويشارك في برنامج التبادل الطلابي هذا العام، 3 طلبة للدراسة و3 طلبة للتدريب في أقسام ومراكز الجامعة، ويتجسد التزام الجامعة بتبني التنوع في التعليم من خلال شراكتها مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة دارتموث، ومؤخرا معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو»، إذ تفتح الجامعة في كل عام أبوابها للطلبة من المؤسسات الشهيرة لتوفر لهم فرصة فريدة لتجربة الحياة في حرمها الجامعي، والمشاركة في تجارب تعليمية مثمرة.
ويتدرب الطلبة في مركز الاستشارات وقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية SBSA، ومكتب الأبحاث والمنح ORG، ومكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي AACD، إذ منحت الفرصة للطلبة لتجربة التميز الأكاديمي في الجامعة، والتفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتطوير مهارات التواصل عبر الثقافات.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز التفاهم بين الثقافات، وتوسيع المنظور العالمي للتعليم، إضافة إلى إنشاء مجتمع أكاديمي متنوع وشامل من خلال إثراء البيئة الدراسية في الجامعة، الأمر الذي يعتبر استثمارا يعود بالفائدة على الجامعة والطلبة.

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