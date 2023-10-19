الجامعة الأمريكية في الكويت تستقبل طلبة من جامعة دارتموث ومعهد ساينس بو

(MENAFN
- Al-Anbaa) إيمانا من الجامعة الأمريكية في الكويت بأهمية إثراء العملية التعليمية، اعتمدت الجامعة منذ سنوات مبادرات التبادل الطلابي التي تهدف إلى استقبال الطلبة الدوليين من الخارج للدراسة والتدريب في حرمها الجامعي النابض بالحياة، مما يوفر فرصا لا مثيل لها للتبادل الثقافي وتوسيع حدود التعليم. ويشارك في برنامج التبادل الطلابي هذا العام، 3 طلبة للدراسة و3 طلبة للتدريب في أقسام ومراكز الجامعة، ويتجسد التزام الجامعة بتبني التنوع في التعليم من خلال شراكتها مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة دارتموث، ومؤخرا معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو»، إذ تفتح الجامعة في كل عام أبوابها للطلبة من المؤسسات الشهيرة لتوفر لهم فرصة فريدة لتجربة الحياة في حرمها الجامعي، والمشاركة في تجارب تعليمية مثمرة.
ويتدرب الطلبة في مركز الاستشارات وقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية SBSA، ومكتب الأبحاث والمنح ORG، ومكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي AACD، إذ منحت الفرصة للطلبة لتجربة التميز الأكاديمي في الجامعة، والتفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتطوير مهارات التواصل عبر الثقافات.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز التفاهم بين الثقافات، وتوسيع المنظور العالمي للتعليم، إضافة إلى إنشاء مجتمع أكاديمي متنوع وشامل من خلال إثراء البيئة الدراسية في الجامعة، الأمر الذي يعتبر استثمارا يعود بالفائدة على الجامعة والطلبة.
MENAFN19102023000130011022ID1107268991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.