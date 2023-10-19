مبارك العازمي يقدم كورس تدريبيا عن التسويق في قطر ممثلا عن الكويت

التطورات الحاصلة في علم التسويق في الآونة الأخير تتطلب جهداً أكبرمن قادة المؤسسات الخيرية في العالم العربي والإسلامي لمواكبتها



تحت اسم «رحلة التسويق» وبدعوة كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، يتوجه المدرب والمستشار د.مبارك سالم العازمي ممثلا عن الكويت لدولة قطر الشقيقة لتقديم كورس تدريبي عن التسويق ضمن البرنامج التدريبي «الابداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة»، الذي تنظمه إدارة شؤون الزكاة بقطر التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة والموجه لقادة المؤسسات الخيرية بدول مجلس التعاون.

ويضم البرنامج عددا كبيرا من قادة المؤسسات الخيرية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز على الأساليب الإبداعية في تسويق برامج الزكاة وتطور التسويق.

وقال المدير العام لجمعية انسان الخيرية د.مبارك العازمي: ان التطورات الحاصلة في علم التسويق في الآونة الأخير تتطلب جهدا أكبر من قادة المؤسسات الخيرية في العالم العربي والإسلامي لمواكبة هذا التطور فالآن هناك نظريات التحول الرقمي وكيف تستطيع المؤسسات الخيرية إدارة مواردها وتطويرها من خلال التحول رقميا لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات والانتشار وتحقيق أعظم الأثر في حياة المستفيدين.

وأيضا الآن مع الثورة الثالثة في الانترنت ودخول الذكاء الاصطناعي في التسويق يجب على الجمعيات الخيرية مواكبة هذا التطور التسويقي الكبير فالآن بإمكان المؤسسة الخيرية إدارة حملة كاملة عن طريق أداة شات جي بي تي او غوغل بارد، فهذه الأدوات تحدد سعة السوق الخيري والفئة المستهدفة وتقوم بعمل أبحاث وتوجهنا الي أفضل المنصات التي يجب ان تستخدم في الحملات وكم نصرف على هذه الحملات.

كما انه توجد منصات مثل ميد جيرني تخرج لنا تصاميم فنية وغيرها من المنصات التي تطور من عمل المؤسسات الخيرية.

وأضاف ان المنهج الذي وضعه سيركز على التالي:

تعريف وجوهر التسويق.

ورحلة التسويق وتطوره عبر 70 عاما.

التسويقي الاستراتيجي.

والتسويق التكتيكي.

والتسويق بالمؤسسات الخيرية والفارق بينه وبين التسويق بالشركات.

ونماذج من حملات خيرية بالكويت.

يذكر ان د.مبارك سالم العازمي قد تولى عدة مناصب بقطاع العمل الخيري بالكويت آخرها منصب المدير العام لجمعية إنسان الخيرية.