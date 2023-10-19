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القائم بالأعمال الصيني نبذل كل الجهود لتنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد لبلادنا

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • القوات البحرية الصينية بعثت 45 أسطولاً وأكملت 1600 مهمة مرافقة لأكثر من 7200 سفينة خلال الـ 15 عاماً الماضية


أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت ليو شيانغ عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والممتدة طويلا مع الكويت التي كانت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع بكين.
وقال شيانغ في تصريح لـ «كونا» لدى وصول الأسطول البحري الـ 44 التابع للقوات البحرية الصينية الى ميناء الشويخ أمس ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين الشهر الماضي أثمرت نتائج كثيرة وملموسة وعلينا في المرحلة المقبلة ان نبذل كل جهودنا لتنفيذ مخرجاتها ولقاء القيادتين الكويتية والصينية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مبينا ان الصين والكويت ترتبطان بصداقة تقليدية عميقة وعلاوة على أن الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، كما انها أول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين.
وأضاف: في السنوات الأخيرة أحرز التعاون والتبادلات بين البلدين في مختلف المجالات نتائج مثمرة، خاصة أن الرئيس شي جينبينغ التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مدينة هانغتشو الصينية بشكل ناجح الشهر الماضي بما صب زخما قويا لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا الى ان الأسطول البحري الـ44 وصل إلى ميناء الشويخ في زيارة ودية تستغرق 5 أيام، مؤكدا أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها وسوف تعزز بلا شك التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي وتدفع التطور المستمر لعلاقاتنا.
ولفت إلى ان الصين مدافع قوي وثابت عن السلام والاستقرار العالميين ومنذ عام 2008 ظلت ترسل الأساطيل البحرية للمشاركة في عمليات مرافقة السفن الدولية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأن القوات البحرية الصينية بعثت 45 أسطولا وأكملت نحو 1600 مهمة مرافقة لأكثر من 7200 سفينة صينية وأجنبية ونفذت بنشاط «مبادرة الأمن العالمي» التي طرحها الرئيس جينبينغ ما يظهر اضطلاع الصين بالمسؤولية في حماية السلام والاستقرار العالميين استنادا إلى رغبة الشعب الصيني المخلص في السلام والصداقة والتعاون.

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