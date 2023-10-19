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النصافي وزير الأوقاف وافق على مقترحنا لحل مشكلة ساعات العمل الصباحية

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي أن نقابة الأوقاف نقلت إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أهم المطالب التي تتبناها النقابة وتهم شرائح الموظفين في وزارة الأوقاف خلال اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الأوقاف.
وقال النصافي في تصريح للصحافيين ان الوزير المطيري أبدى مشكورا سرعة تجاوبه وتفاعله وإصدار توجيهاته للعمل بمقترح النقابة ويتمثل في حل مشكلة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية لقطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم وبشكل عاجل وسريع في مبادرة نكن له الشكر والثناء للوزير جزاه الله خير الجزاء.
وبين النصافي ان النقابة نقلت الى وزير الأوقاف مشكلة المشرفين والوكلاء وعدم اعتماد مسمياتهم في الديوان إلا أن الوزير أبلغنا مشكورا بأن هناك تنسيق مستمر مع مجلس الخدمة المدنية للانتهاء من مشكلة المشرفين والوكلاء بما يحفظ حقوقهم كاملة.
وتابع: كما نقلت النقابة إلى وزير الأوقاف مشكلة أصحاب التخصصات المالية والقانونية والمحاسبية والفنية إذ بينت النقابة بدورها آلية الحل الذي من الممكن إنهاء هذه المعاناة يكمن في إضافة أعمالهم في الوصف الوظيفي لهم بمراكز قطاع الدراسات ولم يتردد الوزير فأصدر تعليماته بضرورة إيجاد الحلول المناسبة وفق الأطر القانونية.
وأضاف: كما طالبت النقابة بتوفير التعزيز الكافي لميزانية الأعمال الممتازة للهيئتين الإدارية والتعليمية واعتماد قسم مادة دراسية داخل مراكز دور القرآن والأترجة والسراج المنير كما هو معمول به في وزارة التربية.

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