بالفيديو سونمز 2 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا

السلمي: أكثر من 447 شركة كويتية تعمل في تركيا و«الاستثمارات تتركز في مجالات التمويل والعقارات والتجارة والصناعة»



أسامة دياب

كشفت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز أن الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، مؤكدة حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتشجيع المستثمرين في كلا البلدين بما يعود بالمنفعة المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة سونمز خلال الفعالية الاقتصادية التي أقامتها السفارة بعنوان «تركيا شريك مرن في مجال الاستثمار» بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار الكويتي بمناسبة الذكرى الـ 100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.

وأضافت سونمز أن الاستثمارات الكويتية في تركيا ترتكز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري، و«أعتقد أنه قد حان الوقت لتنويعها».

وأوضحت أن العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتي «وصلت إلى مستوى مثالي» في ضوء توجيهات القيادة في البلدين.

وأشارت إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بداية «قرن تركيا» مبينة أن بلادها ستركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الاقتصادي من خلال تنوع الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، و«لهذا الغرض اعتمدنا وجهة نظر جديدة في إدارة الاقتصاد تركز على الاستقرار المالي من خلال أدوات سياسة نقدية جديدة».

وذكرت أن الرؤية التنموية للكويت تستهدف بناء قوة استثمارية إقليمية مع اقتصاد متقدم ومستدام، و«أعتقد بأن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال مشاريع مستدامة تخلق وظائف جديدة وتطوير بنى تحتية وتعزز الإنتاجية».

وأفادت السفيرة سونمز بأن أداء تركيا الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أثبت أن اقتصادها المتنوع قوي ومتين في ضوء امتلاكها صناعات متقدمة في مجالات متنوعة مثل الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا.

وأكدت أن «تركيا ستمتلك اقتصادا أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد يمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل».

وفيما يتعلق بالأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يشهده قطاع غزة من مأساة إنسانية، رأت سفيرة تركيا أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ومعقولة تأخذ في اعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

بدوره، أكد رئيس مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية أحمد بوراك داغليغلو قوة ومتانة العلاقات التركية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى قدر كبير من التفاهم المتبادل، لافتا إلى أن مكتب الاستثمار التركي يعنى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده، موضحا ان زيارته إلى الكويت تأتي في إطار احتفالات بلاده بالذكرى الـ 100 لتأسيس الجمهورية، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الكويتية في بلاده ولقاء المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الرائدة في بلاده وأبرز التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهم، مبينا ان هذه الزيارة ليست الأولى له الى الكويت. وأشاد - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الفعالية - بالاستثمارات الكويتية في تركيا والتي وصفها بالقوية والمتنوعة، حيث بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، موضحا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنبع من العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

وكشف ان حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يبلغ نحو ملياري دولار، مشيرا إلى وجود 450 شركة في تركيا برأسمال كويتي، وهذا يعكس قوة الاستثمارات الكويتية في بلاده، موضحا ان بلاده تمتلك مناخا استثماريا رائدا وفرصا مميزة، وذلك نتيجة مباشرة للإصلاحات الجذرية التي أجرتها بلاده في هذا الصدد، ولقد أصبحت بلاده مركزا تجاريا إقليميا قادرا على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

وعدد داغليغلو المميزات الاستثمارية في بلاده منها «انخفاض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى صفر وتسهيلات كبيرة ودعم للقطاع المالي والتمويلي».

بدوره، أشاد رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي بقوة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى عام 1961، وهي في نمو مستمر على مستوى التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار أيضا.

وأضاف ان كلا من تركيا والكويت تشتهران بموقعهما الاستراتيجي، ما يوفر فرصا ممتازة للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن «تركيا تعمل كجسر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، في حين أن الكويت، التي تقع في قلب شبه الجزيرة العربية، تعمل كبوابة لمنطقة الخليج، وتخلق هذه الميزة الجغرافية بيئة مواتية للاستثمار الثنائي والتعاون التجاري».

وتابع: «تفتخر تركيا باقتصادها الحيوي والديناميكي، مع قطاعاتها المتنوعة التي تتراوح بين التصنيع والبناء والسياحة والزراعة والتكنولوجيا،

ومن ناحية أخرى، توفر الكويت، المعروفة باحتياطياتها النفطية الوفيرة، ثروة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والبنية التحتية والتمويل والعقارات»، موضحا أن «حجم التجارة الثنائية بين البلدين قد وصل إلى نحو مليار دولار أميركي في 2021، يتمثل معظمها في العصائر (beverage) والآلات والمنتجات الكيماوية والمواد الخام والأغذية والحيوانات والزراعة ... إلخ».

وقال السلمي «ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وتركيا تطورت بشكل مطرد على مر السنين، وحاليا، تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الشركات نحو 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2020»، مؤكدا أن «الاستثمارات الكويتية في تركيا تتركز في مجالات التمويل والعقارات والتجارة والصناعة».

في المقابل، أشار السلمي إلى أن «50 شركة تركية تعمل في الكويت، معظمها في قطاع البناء ويساهمون في تطوير البنية التحتية في الكويت، وحتى الآن، نفذت الشركات التركية 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات دولار».

وأكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار أن «هناك اتجاها متزايدا بين المواطنين الكويتيين للاستثمار في القطاع العقاري التركي، وتماشيا مع هذا الاتجاه، اشترى المواطنون الكويتيون 1671 عقارا في تركيا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا نحو 480123 سائحا العام 2022».