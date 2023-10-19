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سلطان عمان أطيب التمنيات بدوام النماء والازدهار للكويت وقيادتها وشعبها

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر البركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ 43 للمجلس الوزاري.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نقل أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحكومة وشعب الكويت إلى السلطان هيثم بن طارق وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة وصادق الدعوات بأن يمن المولى العلي القدير على جلالته بموفور الصحة والعافية ودوام التقدم لسلطنة عمان والرخاء لشعبها الشقيق.
وقد حمل السلطان هيثم بن طارق وزير الخارجية أطيب التحيات لقيادة وحكومة وشعب الكويت وأطيب التمنيات بدوام النماء والازدهار للكويت وقيادتها وشعبها.
واستمع وزراء الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم بن طارق تجاه الأوضاع الراهنة والتوجيهات الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع بما يقوي المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك ويعزز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.

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