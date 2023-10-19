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البرلمان التركي يمدد لعامين تفويض الجيش تنفيذ عمليات عسكرية في سورية والعراق

10/19/2023 4:38:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مدد البرلمان التركي تفويض الجيش بشن عمليات عبر الحدود في سورية والعراق المجاورتين لمدة عامين إضافيين.
وصدر التفويض لأول مرة عام 2013 لدعم الحملة الدولية ضد تنظيم «داعش»، واعتاد البرلمان تمديده سنويا.
وفي 2021، تم تمديده لأول مرة لمدة عامين، ما أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان نافذة أطول لمواصلة الحملات ضد الجماعات المسلحة الكردية في المنطقة المضطربة.
وجاء في النص الذي وقعه أردوغان «من الضروري للأمن القومي التركي اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تشكل خطرا على الأمن القومي التركي».
كما ينص على أن تركيا سترحب بنشر قوات أجنبية على أراضيها بهدف محاربة «الجماعات الإرهابية» وفق الشروط التي يحددها الرئيس.
وأثار هذا البند انتقادات شديدة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي دعا إلى «عدم وجود قوات أجنبية» على الأراضي التركية.

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