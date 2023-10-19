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وزارة التموين تعلن زيادة ضخ زيت الطعام بالمجمعات والعبوة 800 جرام بـ40 جنيها

10/19/2023 4:30:47 AM
(MENAFN- Youm7) تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ
كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعا ، والتى تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من سلعة زيت الطعام
حيث يتم طرح عبوة الزيت زنه 800 جرام بسعر 40 جنيها، نتيجة انخفاض الأسعار، بنسبة 25%.



كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.



كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
























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