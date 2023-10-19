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وزارة النقل تنفذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحرى.. صور

10/19/2023 4:30:47 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة النقل تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً
للتجارة واللوجيستيات.
ونشرت وزارة النقل صورا توضح نسب التنفيذ للمحطة بميناء دمياط، وإنشاء الأرصفة الخاصة بها، حيث تبلغ أطوال الأرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون جاوية مكافئة، بتكلفة 4.495 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي، بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه .
وقطعت وزارة النقل المصرية شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).
تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط


محطة تحيا مصر ميناء دمياط








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