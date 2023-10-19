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وزارة التموين تستورد 250 ألف طن أرز أبيض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

10/19/2023 4:30:47 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستيراد 250 ألف طن أرز أبيض، من الخارج لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.



على جانب آخر تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وتوفير السكر والمكرونة والمسلى الصناعى والفول والعدس، وغيرها من السلع الأخرى لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.



وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.
















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