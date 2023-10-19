وزارة التموين تستورد 250 ألف طن أرز أبيض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

(MENAFN
- Youm7) تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستيراد 250 ألف طن أرز أبيض، من الخارج لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
على جانب آخر تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وتوفير السكر والمكرونة والمسلى الصناعى والفول والعدس، وغيرها من السلع الأخرى لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.
وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.
MENAFN19102023000132011024ID1107268904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.