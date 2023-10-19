الطيران الحربي الإسرائيلى يقصف أربعة أبراج سكنية فى قطاع غزة

الطيران الحربي الإسرائيلى يقصف أربعة أبراج سكنية فى قطاع غزة
التاريخ
10/19/2023 4:30:20 AM
(MENAFN
- Youm7) قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس، أربعة أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة.
وأشارت مصادر بالقطاع إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على منزل وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء نحو 13 شهيدا وعدد كبير من الإصابات.
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