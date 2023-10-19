Thursday, 19 October 2023 02:01 GMT

الطيران الحربي الإسرائيلى يقصف أربعة أبراج سكنية فى قطاع غزة

10/19/2023 4:30:20 AM
(MENAFN- Youm7) قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس، أربعة أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر بالقطاع إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة على منزل وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء نحو 13 شهيدا وعدد كبير من الإصابات.








MENAFN19102023000132011024ID1107268899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث