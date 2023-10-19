الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 96 فلسطينيًا غالبيتهم من الأسرى المحررين

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 96 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غالبية المُعتقلين أسرى مُحررون وصحفيون من المعروفين بمواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، فمن بين المعتقلين 57 أسيرًا محررًا، أبرزهم الشيخ حسن يوسف، وثلاثة صحفيين جميعهم من الأسرى المُحررين ومن أبرز المُتخصصين في الشأن الإسرائيلي وهم عماد أبو عواد، وعلاء الريماوي من رام الله، وعلاء الربعي من الخليل.



وتصدرت مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية الاعتقالات بنحو 42 اعتقالا على الأقل.





